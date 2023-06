Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves con caídas en torno al 0,25 %, adelantándose así a la que parece más que probable subida de tipos de interés en 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE), y después de que ayer la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., decidiera una pausa pero dejara la puerta abierta a futuras alzas este año.

En los primeros minutos de cotización, París pierde el 0,29 %; Fráncfort, el 0,27 %; Madrid, el 0,26 %; Milán, el 0,25 %, y Londres, el 0,19 %, mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas más grandes de Europa también se deja el 0,22 %.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,05 % en la sesión de este jueves, ante las expectativas de que la divergencia de las políticas monetarias de Estados Unidos, Europa y Japón se mantenga y amplíe.

Por su parte, Wall Street cerró ayer en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales perdió un 0,68 % en una agitada sesión después de que la Fed anunciase una pausa en las subidas de los tipos de interés, pero advirtiese de probables alzas adicionales este año.

Los tipos se mantienen así en una horquilla de entre el 5 % y el 5,25 %, el nivel más alto desde mediados de 2007, tras una racha de diez subidas consecutivas llevadas a cabo para bajar la inflación.

El Banco Central Europeo (BCE) subirá, previsiblemente, este jueves los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta el 4 %, continuando así con la progresiva ralentización de sus ajustes derivada de la relativa contención de la inflación.

Asimismo, hoy el Banco de Japón (BoJ) comenzó su reunión sobre política monetaria, en la que se espera que la entidad mantenga sin cambios su estrategia de estímulos que incluye tipos ultrabajos pese a la divergencia creciente con otros bancos centrales.

Entre los datos de interés del día, a parte de la reunión del BCE, entre lo más destacado se encuentra el dato del déficit comercial en España, que se ha reducido un 50 % en los cuatro primeros meses del año, alcanzando los 10.954 millones de euros, después de que las exportaciones españolas de mercancías hayan aumentado un 9,2 %, hasta los 132.026 millones de euros, un nuevo máximo.

Entre las referencias macroeconómicas de EE.UU., destacan los Índices manufactureros: el Empire State de la Fed de Nueva York y el de la Fed de Filadelfia, así como la producción industrial mensual y las ventas minoristas mensuales, anticipadas, así como el dato semanal de las peticiones iniciales de desempleo.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a largo plazo sube y se sitúa en el 2,491 %, y el español también sube hasta el 3,455 %.

Respecto a las materias primas, el oro desciende el 1,25 % y la onza cotiza en US$ 1.944, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa sube un 0,19 %, por lo que el barril cotiza en US$ 73,34, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también avanza el 0,23 % hasta los US$ 68,43, antes de la apertura oficial del mercado.

El euro se deprecia el 0,15 % y se cambia a US$ 1,081.