Las bolsas europeas han abierto la sesión de este miércoles en rojo pendientes de la votación en el Congreso de EE.UU. del acuerdo que permitirá elevar el techo de deuda en este país, y en un día en el que hay numerosas referencias macroeconómicas en la eurozona.

En la apertura, la bolsa que más cede es la de Milán, el 0,83 %, seguida de Fráncfort, con el 0,81 %; Madrid, con el 0,79 %; Londres, con el 0,65 %, y París, con el 0,04 %.

El Euro Stoxx50, índice que engloba a las empresas europeas de mayor capitalización, se mantiene estable.

Hoy, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,41 % por la recogida de beneficios, rompiendo una racha de cuatro jornadas al alza que lo habían situado en niveles máximos de hace más de tres décadas.

Por su parte, Wall Street cerró ayer en terreno mixto, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,15 %, cuando los inversores esperan con impaciencia que los demócratas y republicanos consigan llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda de EE.UU.

Además de dicha votación en EE.UU., los inversores estarán pendientes de los datos finales del PIB relativos al primer trimestre del año en la eurozona y de la inflación preliminar de mayo en Francia y Alemania, así como de la tasa de desempleo en este último país.

En EE.UU. hoy también se conocerá la cifra de la encuesta JOLTS de empleos disponibles.

En el caso de Francia, la inflación interanual se ha ralentizado en mayo, gracias a una contención de los precios de la energía, de la alimentación, de los productos manufacturados y de los servicios, y se sitúa en el 5,1 %, ocho décimas menos que en abril.

En cuanto a Alemania, el número de personas con empleo residentes en este país subió en abril en 416.000 o un 0,9 % interanual, hasta alrededor de 45,7 millones, según los datos provisionales publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a diez años cae hasta el 2,271 %, mientras que el español también desciende hasta el 3,316 %.

En cuanto a las materias primas, el precio del oro cae levemente un 0,04 % y el precio de la onza se sitúa en US$ 1.976, mientras que el petróleo también desciende, y en el caso del Brent, el de referencia en Europa, el barril está en US$ 73,52 tras bajar un 0,26 %, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., baja un 0,26 % hasta los US$ 69,28 el barril.

El euro se deprecia un 0,49 % respecto al dólar y se cambia a 1,068 dólares.