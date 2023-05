Las bolsas europeas han abierto en positivo, con subidas superiores al 0,50 % e intentarán recuperarse en esta sesión de las pérdidas acumuladas, tras conocer esta semana las nuevas subidas de 25 puntos básicos de los tipos de interés tanto por parte de la Reserva Federal de EE.UU., como por el BCE y expectantes hoy ante el informe de empleo estadounidense.

En la apertura, la bolsa que más subía era la de Milán, el 0,73 %, seguida de Madrid, con el 0,63 %; Fráncfort, con el 0,53 %; Londres, con el 0,52 %, y París, con el 0,01 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,35 %.

La Bolsa de Tokio permaneció de nuevo cerrada este viernes, por tercer día consecutivo, por ser festivo nacional.

Entre tanto, Wall Street volvió ayer a cerrar en negativo, al caer el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, un 0,86 % en medio de nuevos apuros para la banca regional de Estados Unidos y con los inversores buscando valores seguros, de manera que encadenó su cuarta sesión en números rojos.

El Banco Central Europeo (BCE) cumplió con las expectativas del mercado y subía los tipos de interés en 25 puntos básicos (pb), realizando la séptima subida consecutiva.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, intentó tranquilizar al sector financiero europea tras las turbulencias de los bancos regionales americanos, anunciando que “son situaciones diferentes y no se puede extrapolar a Europa”. Una de las “preocupaciones” del BCE es la presión existente sobre el IPC subyacente, que continúa siendo excesivamente elevada.

Los mercados prestarán hoy especial atención a la tasa de desempleo en EE.UU. que se conocerá a las 14:30 horas.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a diez años, sube hasta el 2,227 %, mientras que el español también avanza hasta el 3,320 %.

En cuanto a las materias primas, el oro cae el 0,04 % y el precio de la onza cotiza a US$ 2.054, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa, avanza el 1,20 % y el precio del barril se sitúa en US$ 73,37, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también sube el 1,12 % hasta los US$ 69,33.

El euro se aprecia el 0,25 % y se cambia a US$ 1,103.