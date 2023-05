Las bolsas europeas abren en tono mixto este jueves, a excepción de Fráncfort, en un día más sin noticias de acuerdo sobre el techo de deuda en EE.UU., país en el que hoy se conocerá el PIB y el gasto real de los consumidores.

En la apertura, la bolsa que más cedía era la de Londres, que caía el 0,32 %, seguida de Madrid con el 0,27 %, mientras que Milán subía un ligero 0,11 %, Fráncfort, el 0,10 % y París, el 0,01 %.

El Euro Stoxx50, índice que engloba a las empresas europeas de mayor capitalización, también avanza el 0,26 %.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,39 % en la sesión de este jueves, recuperándose de los descensos de días anteriores, con los inversores japoneses divididos entre la preocupación por la deuda estadounidense y el yen.

Wall Street cerró este miércoles en rojo, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó por cuarto día consecutivo, en este caso un 0,77 %, cuando los inversores esperan con impaciencia que los demócratas y republicanos puedan llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda de EE.UU.

Por su parte, en Alemania se ha conocido el dato final del PIB trimestral, que sitúa la economía alemana en recesión técnica.

La economía alemana se contrajo en el primer trimestre del año un 0,3 %, según los datos definitivos publicados hoy por el departamento federal de Estadística (Destatis), por lo que entró en recesión técnica al sumar dos trimestres consecutivos en negativo.

En España, a esta hora ya se ha conocido que los precios industriales en España bajaron un 4,5 % en el mes de abril, tres puntos y medio por debajo de la tasa registrada en marzo -cuando bajaron un 1 %-, debido principalmente al abaratamiento de los bienes intermedios y de la energía.

Por su parte, en Reino Unido los malos datos de inflación conocidos ayer, especialmente el máximo marcado en la inflación subyacente desde principios de 1992, 6,8 % vs 6,2 % anterior y estimado, incrementan la presión sobre el Banco de Inglaterra para elevar tipos más de lo previsto hasta el momento.

Asimismo, las Actas de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) publicadas ayer, correspondientes al 3-mayo cuando subieron tipos 25 puntos básicos, moderan ligeramente las expectativas del mercado sobre bajadas de tipos en la segunda parte del año.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a diez años sube y se sitúa en el 2,483 %, y el español también avanza hasta el 3,542 %.

En cuanto a las materias primas, el oro se deprecia el 0,25 % y la onza se sitúa en US$ 1.959, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa, cede el 0,48 % hasta los US$ 77,98 el barril, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU. también cae el 0,62 % hasta los US$ 73,88.

El euro baja ligeramente un 0,22 % y se cambia a US$ 1,072.