Las grandes bolsas europeas han caído este martes antes de conocerse la evolución de la inflación en abril en EEUU, el dato clave de la semana para los inversores, y tras unos malos datos mensuales de importaciones de China.

París ha retrocedido el 0,59 %, Madrid, el 0,31 %; Londres, el 0,18 %; Milán, el 0,16 %; el índice Euro Stoxx 50, el 0,59 %; y Fráncfort ya subido un escaso 0,02 %.

Excepto unos minutos en el inicio de la negociación, las plazas europeas han cotizado en negativo toda la sesión, aunque han reducido las caídas en el tramo final -Fráncfort ha llegado a subir- apoyadas en Wall Street, que al cierre en Europa cotizaba prácticamente plano y poco antes ha llegado a entrar ganancias.

El mercado aguarda a conocer la evolución de la inflación en EEUU en abril, un dato determinante para las futuras decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés, que han pasado del 0 al 5 % en poco más de un año y están causando problemas a algunos bancos medianos del país y turbulencias en la cotización de todo el sector.

El euro se dejaba el 0,4 % al cierre de las bolsas en Europa y perdía el soporte de los US$ 1,10 (US$ 1,095) y el petróleo Brent caía después de la fuerte subida de la víspera y se compra a US$ 75,86 el barril.

Mientras, el oro continúa alto y cotiza en US$ 2.025 la onza, el 0,23 % más.

El rendimiento de la deuda de los países de la eurozona ha sumado por segundo día consecutivo unos 3 puntos básicos y el bono alemán a diez años ha terminado con un interés del 2,345 %.