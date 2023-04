Las principales bolsas europeas han cerrado a la baja este lunes una sesión sin referencias y a la espera de nuevos datos macroeconómicos y la presentación de nuevos resultados empresariales del primer trimestre arrastradas por el descenso de Wall Street.

Milán ha caído el 0,62 %, París, el 0,28 %; Fráncfort, el 0,11 %; y el índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las principales cotizadas, el 0,53 %; mientras que Madrid y Londres han subido el 0,17 % y el 0,1 %, respectivamente.

En EEUU, el arranque de la negociación ha estado marcado por la volatilidad, con una caída al cerrar las plazas europeas en torno al 0,3 % en el S&P 500 y el Nasdaq y del 0,03 % del DJI.

Pese a que la sesión de este lunes ha sido tranquila y no ha contado con referencias de calado, la semana que hoy empieza si tendrá algunos datos relevantes, comenzando por los resultados del primer trimestre en EEUU.

No obstante, el dato más relevante para los mercados bursátiles no llegará hasta el viernes, cuando se publicarán los indicadores de actividad PMI adelantados del mes de abril de las grandes economías europeas, así como de EEUU.

Tras las subidas de la semana pasada el euro ha corregido y cae al cerrar las bolsas el 0,7 %, hasta 1,09 dólares, y el petróleo Brent cotiza en 84,6 dólares el barril, el 1,9 % menos que el viernes.

El oro cae el 0,7 % ante la apreciación del dólar y cuesta US$ 1.990 la onza, y el bitcóin pierde el 3,3 % y se cambia en US$ 29.350 después de cotizar la mayor parte de la pasada semana por encima de US$ 30.000.

En cuanto a la deuda, pequeñas subidas en la rentabilidad de los países de la eurozona, con el bono alemán en 2,467 % al cierre, 3 puntos básicos más que el viernes.