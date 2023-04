Las principales plazas bursátiles europeas han cerrado con alzas este martes pese a que la confianza inversora (ZEW) cayó en abril con fuerza cuando se esperaba un aumento y aunque las ganancias se han visto reducidas en el último tramo de sesión afectadas por las caídas de Wall Street.

Londres ha sumado un 0,38 %; Madrid un 0,46 %; París un 0,47 %; Fráncfort un 0,59 % y Milán un 0,69 %. El Índice Euro Stoxx 50, que engloba a las empresas europeas de mayor capitalización, ha avanzado el 0,6 %.

La sesión europea arrancó al alza tras conocerse en la madrugada el crecimiento mejor de lo esperado del PIB chino en el primer trimestre y prosiguió en las ganancias pese a que la confianza inversora (ZEW) cayó y la presión bajista de los índices neoyorquinos (el DJI bajaba el 0,3 %) reducía los avances del Viejo Continente.

La confianza de los inversores alemanes cayó en abril por segundo mes consecutivo y en contra de lo esperado ante la perspectiva de peores condiciones crediticias en el futuro por las subidas de tipos, mientras que la valoración de la situación económica mejoró, pero sigue en zona negativa.

Para los analistas de XTB, “los resultados empresariales están marcando la evolución de las bolsas a medida que continúa sigue la discusión sobre el final del actual ciclo de subidas de tipos”.

A la espera de que los inversores conozcan mañana el dato definitivo de la inflación de la eurozona en marzo, el euro avanzaba el 0,37 % sobre el “billete verde”, a US$ 1,0966; la onza de oro troy subía el 0,76 %, a US$ 2.010, y el crudo Brent cotizaba estable en torno a los US$ 85 el barril.

El mercado de secundario de deuda ha terminado en las mismas posiciones que en la víspera y el interés del bono alemán a largo plazo ha cerrado en el 2,472 %.

El bitcoin recuperaba este martes el terreno perdido ayer con una subida del 2,6 % y volvía a negociarse por encima de los US$ 30.000.