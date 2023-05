Las principales bolsas europeas han terminado este miércoles con distinto signo en una jornada de poca actividad y con datos macroeconómicos en Europa que han ido en línea con lo esperado.

Fráncfort ha subido el 0,34 %, Madrid, el 0,22 %, Londres ha caído el 0,36 %, París, el 0,09 %; y Milán, el 0,01 %; mientras el índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores cotizadas, ha avanzado el 0,18 %.

Los mercados abrieron en negativo y a lo largo de la mañana recuperaron terreno, incluso lograban pequeñas ganancias después del mediodía, pero han vuelto a descender pese a que Wall Street ha abierto con subidas (0,4 % al cierre europeo).

Fráncfort se ha desmarcado de la tónica general y ha estado prácticamente toda la sesión en positivo animado por la presentación de unos buenos resultados por empresas como Siemens o el Commerzbank.

En el plano macro se ha confirmado que la inflación en la zona euro fue del 7 % en abril, el mismo dato adelantado hace semanas.

En el mercado de deuda el rendimiento de los bonos de los países de la eurozona prácticamente ha repetido el cierre de la víspera. El bono alemán a diez años, considerado el más seguro, ha perdido menos de dos puntos básicos y continúa en el 2,3 %.

El euro cotiza en US$ 1,083, un 0,3 % menos que la víspera, y la onza de oro acusa la apreciación de la divisa estadounidense y cae a US$ 1.980 (ha cerrado por encima de 2.000 once sesiones consecutivas).

El barril de petróleo Brent, sube el 1,7 %, a US$ 76,2.