Las bolsas europeas evolucionan con una tendencia mixta después de la apertura

Las bolsas europeas registraban resultados mixtos después de la apertura a pesar de la subida de Wall Street el martes.
A las 9.30 horas, Milán cedía 0,56%; Madrid 0,38% y Fráncfort 0,08%, mientras que subía a 0,03% el índice Euro Stoxx 50; París 0,11% y Londres 0,16%.
Las bolsas europeas empezaban la sesión con pequeñas ganancias después de la subida de Wall Street el martes: el índice Dow Jones de Industriales avanzó 0,3%, el S&P 500 0,41% y el Nasdaq Composite 0,44%. Los futuros estadounidenses bajaban 0,05%.
El parqué neoyorquino había subido a pesar de la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.
Trump también amenazó con imponer aranceles del 200% a China si no permite la exportación de imanes de tierras raras a Estados Unidos y con abrir una guerra económica con Rusia si no accede a un alto el fuego en Ucrania.
En Asia, Shanghái cayó 1,76% y Hong Kong cedía 1,3%, mientras que Tokio repuntó 0,3% y Seúl 0,25%. En esta sesión se ha conocido el empeoramiento de la confianza consumidora (GfK) de Alemania de septiembre, que ha bajado de -21,7 a -23,6 puntos.
Los inversores conocerán esta noche conocer los resultados de Nvidia, que se publicarán al cierre del mercado estadounidense. También informará de sus cuentas Hewlett Packard.
El euro se depreciaba 0,33% y se cambiaba a 1,1605 dólares. El barril de petróleo Brent perdía 0,31%, hasta 67,01 dólares. La rentabilidad de la deuda alemana a largo plazo subía 0,3 puntos básicos, hasta el 2,724 %.
La onza troy de oro perdía 0,53% y se negociaba a 3.375,5 dólares. El bitcóin perdía 0,45%, hasta 110.860 dólares.
