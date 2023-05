Las bolsas europeas han rebotado este viernes tras varias sesiones a la baja en los últimos días animadas con la confirmación de los datos adelantados de inflación de grandes países de la eurozona como Francia y España y el crecimiento del PIB del Reino Unido.

Milán ha subido el 0,92 %, Madrid, el 0,56 %; Fráncfort, el 0,5 %; París, el 0,45 %; Londres, el 0,31 %; y el índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores cotizadas, el 0,19 %.

Las alzas han marcado la sesión desde el inicio de la negociación y se han mantenido pese a que Wall Street ha abierto a la baja y caída el 0,3 % al cerrar los mercados.

Al igual que ocurrió con Alemania, los datos finales de la inflación de abril de España y Francia han confirmado el progresivo descenso de precios, aunque con menor intensidad que el mes previo.

Sin embargo, la remontada de este viernes no ha sido suficiente para que todas las plazas europeas lograran avances en una semana marcada por una baja actividad, y en la que el IPC en abril en EEUU, que ha caído poco, ha vuelto a elevar las posibilidades que el mercado da a que la política monetaria sea restrictiva más tiempo.

Tan solo Londres y Madrid presentan un balance positivo en los últimos cinco días, con repuntes del 0,67 % y del 0,95 %, respectivamente, mientras Fráncfort pierde el 0,3 %, Londres, el 0,24 %; y Milán repite el cierre del viernes pasado.

El petróleo continúa su corrección y en la semana cae el 0,5 % ante la expectativa de caída de la demanda durante 2023.

Las previsiones más pesimistas de crecimiento económico, reflejadas en la fuerte caída de la confianza inversora en la zona euro del lunes, han ganado terreno esta semana con los malos datos de importaciones de China y el temor a más subidas de tipos, como de hecho ocurrió ayer en Reino Unido.

El euro, que este viernes cotiza en US$ 1,086, regresa a niveles de hace un mes, mientras que el oro se vende a US$ 2.011 la onza y suma diez sesiones consecutivas por encima de la cota de US$ 2.000.

En el mercado de deuda, las rentabilidades han caído en torno a media décima esta semana en los países de la eurozona y el bono alemán a diez años, considerado el más seguro, ha cerrado este viernes con un interés del 2,272 %.