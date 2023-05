Las grandes bolsas europeas prolongan su ola bajista este jueves y caen tras conocerse indicadores que muestran la debilidad de la economía mientras persisten las dudas entre los inversores sobre si la política monetaria restrictiva está logrando su objetivo de reducir la inflación y próxima a su fin.

Londres ha perdido el 0,74 %, Madrid, el 0,52 %; Milán, el 0,44 %; París, el 0,33 %; Fráncfort, el 0,31 %; mientras que el índice Euro Stoxx 50, que representa a las mayores cotizadas, ha subido el 0,14 %.

Al mal resultado de los índices PMI del martes y la confianza inversora se ha sumado hoy la rebaja del dato preliminar del PIB alemán del primer trimestre, lo que deja a la mayor economía de la eurozona en recesión técnica.

”De cara al futuro, la cuestión es saber si nos espera una nueva debilidad impulsada por la elevada inflación y los altos tipos de interés”, indica la gestora abrdn en un comentario de mercado, aunque su opción principal es que la causa es la subida de tasas.

En EEUU, la revisión del PIB se ha saldado sin cambios y las solicitudes semanales de empleo han caído por debajo de lo esperado, peses a las fuertes subidas de tipos del último año (en el que han pasado del 0 al 5,25 %).

Las actas de la Fed, conocidas ayer con el mercado cerrado, “moderan ligeramente las complacientes expectativas del mercado sobre bajadas de tipos en la segunda parte del año”, indica Renta 4.

Y en el día a día de la negociación del techo de deuda, esta madrugada Fitch ponía en vigilancia para una posible rebaja de la calificación de EEUU, aunque al mismo tiempo ha advertido de que cree improbable que el país incurra en impago y confía en un acuerdo político.

Al cerrar las bolsas en Europa, el euro sigue a la baja y cotizaba en US$ 1,072, el 0,27 % por debajo del cierre de la víspera; el oro, el 0,61 %, hasta US$ 1.945 la onza; y el petróleo Brent, que ha subido los últimos días ante lo que algunos analistas veían como advertencias de Arabia Saudí sobre nuevos recortes de producción, pierde el 3,3 % y se compra a US$ 75 el barril.

Pese a la caída de la renta variable la incertidumbre sobre el futuro de los tipos de interés impulsa la rentabilidad de la deuda de los países de la eurozona unos cinco puntos básicos. El interés del bono a diez años de Alemania, considerado el más seguro, ha escalado este jueves al 2,519.