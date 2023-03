Las principales europeas continúan su recuperación y han subido mas del 1 % este jueves en el que se ha publicado unos datos adelantados de inflación de España y Alemania en marzo, que muestran una clara moderación de la subida de precios.

Madrid ha avanzado el 1,5 %; Fráncfort el 1,26 %; París el 1,06 %; Milán el 1,05 %; el Euro Stoxx 50, índice que agrupa a las empresas de mayor cotización, el 1,28 %; y Londres el 0,74 %.

La sesión se ha caracterizado por las subidas desde el principio (antes de mediodía ya avanzaban más del 1 % excepto Londres) en unos mercados menos volátiles que “parece que están dejando atrás la crisis en el sector”, indica Link Securities en un informe.

En España, la inflación ha marcado la tasa más baja desde agosto de 2021, pero la subyacente continúa elevada (7,5 %), en ambos casos por debajo de lo previsto por los analistas, mientras en Alemania también ha descendido con fuerza aunque un poco menos de lo pronosticado.

La última revisión del PIB estadounidense del cuarto trimestre del año pasado ha reducido el crecimiento una décima y las solicitudes de desempleo publicadas este jueves han sorprendido con una subida mayor de lo esperado.

Aunque Wall Street moderaba la subida el 0,2 % al cierre de las bolsas europeas, en principio ambos indicadores son positivos para el mercado, ya que indican un enfriamiento de la economía y que las subidas de tipos de interés tienen efecto.

El euro y el oro suben en torno al 0,5 %, hasta US$ 1,09 y US$ 1.970 la onza, respectivamente, y el petróleo continúa la recuperación de las últimas jornadas y avanza el 1,02 % y se vende a US$ 79.08 el barril.

El bitcoin cae el 0,1 % y sigue por encima de US$ 28.000.

En cuanto a la deuda, jornada de subidas moderadas de la rentabilidad en los principales países de la eurozona. El interés del bono alemán a diez años repunta cuatro puntos básicos y ha cerrado en el 2,365 %.