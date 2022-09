Los mercados globales se mantienen nerviosos hoy martes, ya que los inversores se preparan para un mayor riesgo de recesión mundial, incluso cuando surgieron compradores a la baja.

La mayoría de las acciones subieron debido a que Goldman Sachs Group Inc. y BlackRock Inc. se deterioraron en las acciones a corto plazo y Citigroup Inc. dijo que el posicionamiento bajista continúa aumentando. Los gigantes tecnológicos, incluidos Apple Inc., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc., avanzaron en las operaciones previas a la comercialización, ya que los futuros de los índices estadounidenses se recuperaron con el Stoxx 600 de Europa.

La presión sobre los bonos disminuyó después de la peor liquidación en décadas, con el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años retrocediendo desde el nivel más alto desde 2010. El indicador del dólar se mantuvo cerca de un récord establecido el lunes, cuando los funcionarios de la Reserva Federal repitieron comentarios agresivos sobre la política.

Los mercados del Reino Unido recuperaron algunas pérdidas incluso después de que el ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, prometiera mantener el rumbo de su estrategia económica que desencadenó el colapso del mercado a fines de la semana pasada. Los rendimientos de los gilt cayeron tras el mayor aumento de la historia y la libra subió alrededor de un 1% tras caer a un mínimo histórico.

Aún así, los mercados de acciones y bonos del país han perdido al menos $ 500 mil millones en valor combinado desde que Liz Truss asumió el cargo de Primera Ministra y los comerciantes desconfiaban del riesgo de que la moneda pudiera caer a la paridad con el dólar después de que el Banco de Inglaterra indicó que podría No actuar antes de noviembre para frenar la derrota.

La volatilidad en los mercados también se reflejó en el riesgo de futuras fluctuaciones de precios, que alcanzó su nivel más alto desde el comienzo de la pandemia, como lo muestra un índice de Bank of America.

Mientras tanto, Alemania sospecha que el daño al sistema de gasoductos Nord Stream utilizado para transportar gas ruso a Europa fue el resultado de un sabotaje . Los precios de referencia del gas europeo subieron hasta un 12% el martes, después de cuatro días de pérdidas. El petróleo y el oro también subieron.

La agitación en los mercados muestra pocas señales de alejar a los funcionarios de la Fed de la retórica agresiva. La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, y su contraparte de Cleveland, Loretta Mester, dijeron que se necesita un endurecimiento adicional para controlar la inflación persistentemente alta y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, también dijo que el banco central aún tiene mucho camino por recorrer para controlar la inflación.

Los últimos datos mostraron que los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. cayeron un 0,2% en agosto.

“El mercado está descontando algunos aumentos de la Fed, pero estamos un poco preocupados de que no esté descontando todo”, dijo Laila Pence, presidenta de Pence Wealth Management, en Bloomberg Television. “Todos están nerviosos”.

Eventos clave de esta semana

Ventas de viviendas nuevas en EE. UU., confianza del consumidor del Conference Board, bienes duraderos, martes

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y Charles Evans hablan en eventos, el martes

Mary Daly, Rafael Bostic, Charles Evans y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de la Fed, hablan en eventos el miércoles

Confianza económica de la zona euro, confianza del consumidor, IPC de Alemania, jueves

Solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU., PIB, jueves

Loretta Mester de la Fed y Mary Daly hablan en eventos el jueves

PMI de China, viernes

IPC zona euro, desempleo, viernes

Ingresos del consumidor de EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

Lael Brainard y John Williams de la Fed hablan el viernes