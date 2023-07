Los mercados europeos han abierto la sesión de este jueves al alza, a excepción de Londres, que cae, en una sesión en la que las bolsas tenían la vista puesta en la nueva subida de tipos de 25 puntos básicos que finalmente decidió hoy el Banco Central Europeo (BCE), y que sigue a su vez a la decisión tomada ayer en el mismo sentido por la Reserva Federal de EE.UU. (Fed).

Minutos después de la apertura, la Bolsa que más subía era la de París, con el 0,39 %, seguida de Madrid, con el 0,35 %; Milán, con el 0,28 %, y Fráncfort, con el 0,05 %, mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también ganaba un 0,47 %.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó hoy un 0,043 % mientras los inversores nipones esperan el resultado de la reunión de política monetaria de la Fed.

Por su parte, Wall Street cerró ayer en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó un 0,23 %, lo que le permite sumar trece días seguidos al alza, en una jornada que estuvo marcada por el anuncio de la Fed de subir de nuevo un cuarto de punto los tipos de interés.

Como se esperaba, la Reserva Federal subió los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de julio, por lo que el rango objetivo para los tipos se sitúa ahora entre el 5,25 % y el 5,50 %, el nivel más alto en 22 años, y se ha dejado la puerta abierta a una nueva subida en septiembre.

Hoy fue el turno del BCE, que decidió subir los tipos en un cuarto de punto porcentual, hasta el 4,25 %, porque la inflación sigue demasiado elevada.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a largo plazo caía esta mañana hasta el 2,44 %, mientras que el español también cedía hasta el 3,48 %.

En el mercado de materias primas, el oro subía un 0,49 % y el precio de la onza se encontraba en US$ 1.979, mientras que el petróleo avanzaba, en el caso del Brent, el de referencia en Europa, un 0,78 % hasta los US$ 83,22 el barril, y en el West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., un 1,02 % hasta los US$ 79,56, antes de la apertura oficial del mercado.

El euro se apreciaba el 0,27 % respecto al “billete verde” y se cambiaba a 1,111 dólares.