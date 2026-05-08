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En detalle, el índice FAO de los precios de cereales aumentó 0,8% respecto al mes anterior. La subida fue del +0,8% para el trigo y del +0,7% para el maíz. Foto: Andina.
En detalle, el índice FAO de los precios de cereales aumentó 0,8% respecto al mes anterior. La subida fue del +0,8% para el trigo y del +0,7% para el maíz. Foto: Andina.
Por Agencia AFP

Los precios de los alimentos subieron moderadamente en abril, por tercer mes consecutivo, debido al mayor coste de la energía y las perturbaciones debidas a la guerra en Medio Oriente, indicó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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