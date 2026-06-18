Resumen

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Hacia fines del segundo trimestre, los precios corrigieron por la mejora de las condiciones climáticas, mayores perspectivas de oferta global y el retroceso del petróleo. (Imagen: Andina)
Hacia fines del segundo trimestre, los precios corrigieron por la mejora de las condiciones climáticas, mayores perspectivas de oferta global y el retroceso del petróleo. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

Los precios de los granos (maíz, soya y trigo) empezaron el 2026 con una tendencia alcista moderada, impulsados por riesgos climáticos en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, y por señales de mayor demanda externa, como el caso de la soya, reportó Scotiabank en su informe semanal.

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