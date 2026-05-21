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Las divisiones dentro de la Reserva Federal (Fed) serán un desafío clave para el próximo presidente, Kevin Warsh, quien jurará su cargo esta semana en la Casa Blanca. Foto: GEC.
Las divisiones dentro de la Reserva Federal (Fed) serán un desafío clave para el próximo presidente, Kevin Warsh, quien jurará su cargo esta semana en la Casa Blanca. Foto: GEC.
/ Al Drago
Por Agencia AFP

La mayoría de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de Estados Unidos señalaron que serán necesarias alzas de las tasas de interés si la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, según revelaron las actas de su última reunión publicadas el miércoles.

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