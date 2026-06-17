Resumen

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Kevin Warsh, nuevo presidente de la Fed, afrontará este 17 de junio su primera reunión. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
Kevin Warsh, nuevo presidente de la Fed, afrontará este 17 de junio su primera reunión. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
/ AARON SCHWARTZ
Por Redacción EC

De acuerdo con el informe de Scotiabank, el mercado continúa mostrando cautela; según la herramienta FedWatch la probabilidad de mantener la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) sin cambios es de 98,6% en la próxima reunión del 17 de junio y se observa que el mercado espera que se incremente a futuro.

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