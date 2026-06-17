De acuerdo con el informe de Scotiabank, el mercado continúa mostrando cautela; según la herramienta FedWatch la probabilidad de mantener la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) sin cambios es de 98,6% en la próxima reunión del 17 de junio y se observa que el mercado espera que se incremente a futuro.

La razón de la expectativa en los mercados se debe al último reporte de inflación en Estados Unidos que muestra que la inflación subió a 4,2% en mayo, lo cual a primera vista no es favorable. Sin embargo, la inflación subyacente mensual, sin incluir alimentos y energía, tuvo una significativa reducción, lo cual abre las puertas a pensar que el conflicto en Medio Oriente podría estar distorsionando los datos.

Asimismo, es incierto aún si persistirá el conflicto entre EE.UU. e Irán, a pesar del reciente acuerdo de paz alcanzado, lo cual podría continuar derivando en problemas en las cadenas de suministro a nivel global.

Datos económicos

La inflación se incrementó de 3,8% anual en abril a 4,2% en mayo, marcando su nivel más alto desde abril de 2023. No obstante, la inflación subyacente subió de 2.8% en abril a 2,9% en mayo, aún dentro de la meta de la Fed.

El dato clave está en la caída de la inflación subyacente mensual, que se redujo de 0,4% en abril a 0,2% en mayo, lo que indica que la repercusión del choque energético en la inflación, excluyendo alimentos y energía, se está desvaneciendo.

“La menor distorsión de los precios por el impacto del conflicto en Medio Oriente es más evidente en la inflación subyacente de bienes básicos que mantiene una tendencia hacia la baja durante los últimos cuatro meses”, indica el reporte.

Por el lado de la inflación subyacente de servicios básicos, se mantuvieron moderados. Si bien han experimentado una gran volatilidad durante el año, el promedio de tres meses (0.26% m/m) se mantiene relativamente bajo en comparación con otros meses.

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Esta menor presión en los precios podría llevar al presidente de la Fed, en su primera reunión desde que asumió el cargo, a considerar que las presiones inflacionarias son más contenidas y menos generalizadas que las experimentadas en la pandemia.

Sin embargo, para Scotiabank Global Economics, un factor que no se está analizando y suele ser muy controversial es el factor de ajuste estacional. Si bien el aumento de los precios subyacentes sin ajustar fue relativamente alto en comparación con otros meses de mayo, este se vio atenuado por un bajo factor de ajuste estacional, el más bajo en las últimas dos décadas, lo cual puede aparentar que la cifra es más positiva de lo que realmente es.

El mercado laboral también mostró un mejor desempeño en mayo. El empleo no agrícola aumentó en 172.000. Pero, las ganancias se concentraron en solo tres categorías, lo que sugiere que el informe general no fue tan sólido. El sector ocio y hostelería lideró el aumento de empleo asociado probablemente a la contratación de personal para la Copa Mundial de la FIFA. Por el lado de la tasa de desempleo (4,3%), se mantiene estable hace tres meses sin mostrar cambios.

“Se espera ampliamente que la Fed mantenga su tasa de referencia sin cambios (3-50%-3,75%) en la reunión del 17 de junio. Pero las expectativas se centran en la posición que tomará Warsh, si votará por mantener las tasas o cederá ante las presiones políticas”, remarcó Scotiabank.

El mercado continúa apostando por un incremento de 25 pbs a final de año en contra de las preferencias del presidente Trump de una baja de tasas.