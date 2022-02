Conforme a los criterios de Saber más

Las acciones de Meta Platforms Inc. se derrumbaron un 24% en las operaciones previas al mercado el jueves, borrando alrededor de US$ 200 mil millones de su valor de mercado después de que la base de usuarios de Facebook flaqueó en el último trimestre, el primer estancamiento en la historia de la red social.

Fue solo una mala métrica de varias en un terrible informe de ganancias lo que hizo que muchos inversores se preguntaran si los mejores días de la acción han quedado atrás.

La compañía también dio un pronóstico de ventas decepcionante para el período actual, y el director ejecutivo Mark Zuckerberg, quien vio su riqueza personal potencialmente desplomarse alrededor de US$ 24 mil millones, reconoció que Meta se enfrenta a una seria competencia por el tiempo y la atención del usuario, particularmente de la aplicación viral para compartir videos TikTok.

El sombrío panorama y el estancamiento del impulso de los usuarios es un cambio dramático para una compañía que ha registrado ganancias de acciones en todos los años menos uno desde su salida a bolsa en 2012, lo que aviva la preocupación de que el producto insignia de Meta Platforms y el generador de dinero de la publicidad central se hayan estancado después de años de ganancias consistentes. Su caída del mercado de un día puede clasificarse como la peor en la historia del mercado de valores.

“Estos recortes son profundos”, escribió Michael Nathanson, analista de la correduría Moffett Nathanson, quien tituló su nota “Facebook: ¿El principio del fin?” Los resultados fueron “un acaparador de titulares y no en el buen sentido”.

Foto: Agencia Bloomberg

Zuckerberg dijo que el rival de Meta para TikTok, Reels, está creciendo rápidamente, pero la monetización ha sido lenta. Pidió a los inversores paciencia a medida que el producto aumenta.

“Con el tiempo, creemos que hay potencial para una tremenda cantidad de crecimiento general del compromiso” con Reels, dijo en una conferencia telefónica el miércoles. “Creemos que definitivamente es lo correcto apoyarse en esto y presionar lo más duro posible para cultivar Reels lo más rápido posible y no frenar en absoluto, a pesar de que puede crear un crecimiento más lento a corto plazo de lo que hubiéramos querido”.

Las fallas se producen en una coyuntura crítica para la compañía, que está librando batallas regulatorias en múltiples frentes y también tratando de justificar un costoso cambio en la estrategia corporativa para apostar por el metaverso, la visión de Zuckerberg para una Internet inmersiva que puede tardar años en realizarse.

Un visitante toma fotografías frente a la señalización en la sede de Meta Platforms en Menlo Park, California, EE. UU., el viernes 29 de octubre de 2021. Facebook Inc. se rebautiza como Meta Platforms Inc., desvinculando su identidad corporativa de la red social del mismo nombre. red inmersa en contenido tóxico, y destacando un cambio a una plataforma informática emergente centrada en la realidad virtual. Foto: Agencia Bloomberg.

Durante la mayor parte de una década, ha parecido que Facebook nunca dejaría de crecer. Ahora los usuarios jóvenes, los futuros consumidores de su publicidad, están eligiendo plataformas como TikTok y YouTube de Google para el entretenimiento y la comunidad.

Rara vez, si es que alguna vez, Meta se ha enfrentado a tantas amenazas sustanciales al mismo tiempo. Además de los problemas de crecimiento de los usuarios y la intensificación de la competencia, Meta también está lidiando con una ofensiva contra la publicidad dirigida por parte de Apple Inc., que dijo que podría recortar US$ 10 mil millones en ingresos este año, y recortes por parte de los anunciantes que están reduciendo los presupuestos debido al aumento de los costos y las interrupciones de la cadena de suministro.

La compañía, que cambió su nombre a Meta el año pasado para indicar su dirección futura, también dijo que asumirá el ticker de acciones de META en la primera mitad del año. Las acciones se desplomaron hasta US$ 246,60 en las primeras operaciones del jueves, después de cerrar el miércoles en US$ 323 en Nueva York.

En esos niveles, es el mayor colapso en el valor de mercado para cualquier empresa estadounidense. Pero no hay certeza de que las pérdidas se mantengan, especialmente dada la reciente volatilidad que ha azotado a las acciones tecnológicas. Los mercados han oscilado salvajemente en las últimas semanas, con los operadores de compra a la baja a veces irrumpiendo durante las últimas horas del día de negociación.

La división Reality Labs de Meta, que incluye las inversiones de la compañía en el metaverso y la realidad virtual, reportó una pérdida operativa de US$ 3.300 millones para el cuarto trimestre, ya que la compañía reveló su contribución por primera vez.

En la llamada de la compañía, se le preguntó a Zuckerberg cuándo comenzarán a llegar partes del metaverso para los usuarios. Respondió que algunos aspectos, como los avatares digitales, ya están aquí. También recordó a los analistas que, si bien el metaverso se experimentará mejor usando un auricular virtual o de realidad aumentada, las personas aún podrán acceder al entorno digital a través de las aplicaciones existentes de Meta, como Facebook e Instagram.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook Inc., habla durante el evento virtual Facebook Connect, donde la empresa anunció su cambio de marca como Meta, en Nueva York, EE. UU., el jueves 28 de octubre de 2021. Un tema importante en la conferencia anual serán las ambiciones de la compañía para el llamado metaverso, un nuevo espacio digital que cree que reemplazará a las aplicaciones para teléfonos inteligentes como la principal forma de interacción en línea. Foto: Agencia Bloomberg.

Facebook reportó 2.910 millones de usuarios mensuales en el cuarto trimestre, sin cambios en comparación con el período anterior. Los usuarios activos diarios de la aplicación principal en América del Norte, el mercado más lucrativo de la compañía, disminuyeron ligeramente de 196 millones a 195 millones de usuarios.

Meta dijo que los ingresos en el período actual serán de $ 27 mil millones a US$ 29 mil millones, en comparación con los US$ 30,3 mil millones estimados por los analistas en promedio. Los cambios en el software móvil de Apple que requieren permiso del usuario para recopilar datos para el seguimiento de anuncios están reduciendo significativamente los ingresos por la publicidad dirigida limitada, dijo Meta.

Las ventas también se están viendo afectadas porque Meta no gana tanto dinero con los videoclips de Reels como con otros productos, como News Feed e Stories. Aún así, los ejecutivos pintaron una imagen optimista, diciendo que Reels algún día ganará tanto dinero como esos otros productos.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA: Ministerio de Vivienda propone norma para reducir riesgo de colapso de estructuras por tsunamis

El ingreso neto en el cuarto trimestre fue de US$ 10.300 millones, o US$ 3,67 por acción, dijo Meta, por debajo de los US$ 3,84 por acción proyectados por los analistas. Los ingresos fueron de US$ 33,67 mil millones, en comparación con la estimación promedio de US$ 33,43 mil millones.

El informe de ganancias del miércoles fue el primero de la compañía desde que cambió su nombre corporativo de Facebook a fines del año pasado. Cuando Meta anunció el cambio, la medida fue criticada por ser una distracción de los muchos problemas que los reguladores le han pedido a Facebook que solucione con sus redes existentes. Pero no se trata solo de la marca: los recursos y el talento dentro de Facebook han cambiado al nuevo enfoque. Meta había dicho en octubre que vería una reducción de $ 10 mil millones en ganancias operativas para el año debido a las inversiones en Reality Labs.

Lo que dice Bloomberg Intelligence:

“La nueva revelación de la pérdida operativa del segmento reality labs de US$ 10,2 mil millones para 2021 apunta a al menos un lastre de 10 puntos porcentuales en el margen operativo general, lo que podría empeorar en el corto y mediano plazo”. --Mandeep Singh, analista senior de la industria de tecnología de BI.

También fue el primer informe financiero desde que Zuckerberg declaró que atraer a los jóvenes, de 18 a 29 años, era la nueva “Estrella del Norte” de la compañía. La compañía no ha dicho cómo planea revelar su progreso hacia ese objetivo, y hubo poco compartido el miércoles para abordar este nuevo impulso, además de un mayor enfoque en Reels. Los jóvenes en particular se han sentido atraídos por aplicaciones como TikTok de ByteDance Ltd. y Snapchat de Snap Inc., lo que plantea preocupaciones dentro de Meta. Eso fue puesto de relieve por la investigación interna y las comunicaciones publicadas por la denunciante Frances Haugen el año pasado, un tesoro de documentos conocidos como los Papeles de Facebook.

Meta no desglosa regularmente a los usuarios por edad. Tampoco dice cuántas personas usan Instagram o el servicio de mensajería WhatsApp, o cuántos ingresos generan esas propiedades.

La compañía obtiene alrededor del 97% de sus ingresos de la publicidad en sus plataformas sociales. Advirtió nuevamente sobre el impacto de los cambios recientes en el software iOS de Apple para iPhones, que requiere que compañías como Meta pidan a los usuarios permiso explícito para recopilar datos sobre ellos. Las primeras estimaciones muestran que la mayoría de los usuarios rechazan este seguimiento, lo que hace que la publicidad dirigida, el principal punto de venta de Facebook para las empresas, sea más difícil.

“Creemos que el impacto de iOS en general es un viento en contra en nuestro negocio en 2022, del orden de US$ 10 mil millones”, dijo el director financiero David Wehner en la conferencia telefónica.

La directora de operaciones, Sheryl Sandberg, dijo que la compañía con sede en Menlo Park, California, está trabajando en formas de ayudar a los anunciantes a dirigirse a las personas con mensajes que requieren menos datos personales.

“También hay muchas cosas que las pequeñas empresas y las grandes empresas pueden hacer para aprovechar las muchas herramientas de orientación y medición que tenemos”, dijo Sandberg en la llamada.

VIDEO RECOMENDADO

Junto al nuevo presidente del Consejo de Ministros, nueve ministros se sumaron al gabinete. Varios de ellos inician su gestión con cuestionamientos por su idoneidad o antecedentes