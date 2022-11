Los precios de los metales industriales subieron fuertemente el viernes después de que China suavizara algunas normas sobre el coronavirus, alimentando las expectativas de que abandonará una política de cero COVID que ha reducido la actividad económica y la demanda de metales.

Los precios de los metales ya habían subido el jueves después de que los datos de inflación de Estados Unidos, más suaves de lo esperado, sugirieran que la Reserva Federal podría reducir las subidas de las tasas de interés.

La noticia dio esperanzas de que las principales restricciones al crecimiento económico podrían ser menos graves de lo que se temía en los próximos meses.

Los mercados bursátiles mundiales subieron y el dólar se debilitó fuertemente, dando un impulso a los metales cotizados en dólares al hacerlos más baratos para los compradores con otras divisas.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 2.2% a US$ 8,456.50 la tonelada a las 11:54 GMT.

Los precios del metal utilizado en la energía y la construcción han subido un 13% este mes por las esperanzas de una reactivación de la demanda china, pero siguen bajando más de un 20% desde el máximo alcanzado en marzo debido a la debilidad de la actividad económica.

“La situación ha cambiado significativamente... las perspectivas han mejorado”, dijo un analista del mercado de materias primas en Alemania, añadiendo que el cobre debería alcanzar los US$ 9,000 a finales de año.

Dijo que los bajos inventarios también apoyarían los precios y que los inversores especulativos que han sido neutrales o bajistas en el cobre podrían levantar los precios fuertemente si se vuelven alcistas.

En otros metales, el aluminio LME subió un 4.1% a US$ 2,423 la tonelada, el zinc subió un 5.4% a US$ 3,039.50, el níquel ganó un 3.1% a US$ 26,750, el plomo subió un 3.4% a US$ 2,170 y el estaño subió un 3.2% a US$ 20,965.

