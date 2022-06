Los precios del cobre tocaban máximos de cinco semanas el lunes, ya que el levantamiento de los confinamientos por el COVID en el principal consumidor, China, impulsaba las perspectivas de la demanda, mientras que la disminución de los inventarios prestaba un apoyo adicional.

A las 11:37 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 2,33%, a US$ 9.724,50 la tonelada, tras tocar su máximo desde el 27 de abril, a US$ 9.916,19.

“China se ha ido abriendo poco a poco y ha ido anunciando medidas políticas para apoyar la economía el mercado parece seguir valorando un mayor repunte de la actividad china en los próximos meses”, dijo Max Layton, analista de Citi.

“Estamos de acuerdo con esta dirección, pero seguimos siendo cautelosos, ya que seguimos creyendo que se necesita un despliegue oportuno y decisivo de medidas de estímulo, más allá de lo que se ha anunciado, por parte de China para apoyar los precios en los niveles actuales”, agregó.

Pekín y Shanghái están volviendo a la normalidad en los últimos días tras dos meses de aislamiento.

En otros metales básicos, el aluminio subía un 1,7%, a US$ 2.773 la tonelada; el zinc ganaba un 0,7%, a US$ 3.892; el plomo mejoraba un 0,5%, a US$ 2.179; el estaño bajaba un 0,7%, a US$ 34.700; y el níquel avanzaba un 5,5%, a US$ 29.670.