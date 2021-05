El tipo de cambio en el mercado mexicano abría a la baja este martes 25 de mayo por segunda sesión ante una nueva alza del dólar, que tocó un mínimo máximo de cuatro meses y medio frente a una canasta de monedas, al disminuir temores de un incremento de tasas de interés en Estados Unidos.

En este contexto, la moneda estadounidense cotizaba en 19,8128 pesos mexicanos, con una pérdida de un 0,19% frente a los 19,8500 del precio del lunes, informó la agencia Reuters en un reporte.

“El mercado está siguiendo de cerca comentarios de distintos miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, siendo el repunte inflacionario en la mayor economía mundial lo que más preocupa a los inversionistas”, informa la agencia de noticias.

En tanto, la balanza comercial mexicana alcanzó un superávit de US$ 1.501 millones en abril, aunque en el primer cuatrimestre acumula un déficit neto de US$ 7 millones, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el cuarto mes del año las exportaciones totales tuvieron un crecimiento anual de 75,6 %, resultado de aumentos de 73,1 % en las exportaciones no petroleras y de 139 % en las petroleras, añadió el informe del Inegi.

“En el mes en cuestión, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó US$ 40.773 millones, cifra que se integró por US$ 38.715 millones de exportaciones no petroleras y por US$ 2.058 millones de petroleras”, detalló el instituto.

Tan solo las exportaciones no petroleras a Estados Unidos, destino de más del 80 % de las ventas mexicanas, avanzaron a una tasa anual de 74,4%, mientras que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 67,9 %.

En contraste, las importaciones ascendieron un 48,4 % anual hasta un valor de US$ 39.272 millones en abril.

Con información de Reuters y EFE.

