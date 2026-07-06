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Resumen

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Dentro del ajuste, la división de videojuegos Xbox será una de las más afectadas, con la salida de alrededor del 20 % de su plantilla. Foto: GEC.
Dentro del ajuste, la división de videojuegos Xbox será una de las más afectadas, con la salida de alrededor del 20 % de su plantilla. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

Microsoft recortará alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que equivale a un 2,1% de su plantilla global, en el marco de una nueva reestructuración que afectará especialmente a su división de videojuegos Xbox y que busca “adaptar” la compañía al impacto de la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones y modelos de negocio.

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