Minam prioriza finanzas sostenibles, acción climática y economía circular para articular la cooperación internacional ambiental

El Ministerio del Ambiente (Minam) puso en marcha una agenda de trabajo enfocada en tres líneas de acción estratégicas: finanzas e inversiones sostenibles, cambio climático y economía circular, con el objetivo de canalizar recursos, fortalecer capacidades y ejecutar proyectos de alto impacto para la protección de los ecosistemas y el desarrollo sostenible del país.

Miguel Espichán, titular del Minam, lideró la “Mesa Verde: Diálogo con la cooperación internacional en materia ambiental”, espacio de coordinación que reunió a embajadas, agencias de cooperación y organizaciones aliadas para alinear esfuerzos técnicos y financieros con la agenda ambiental nacional.

Durante su intervención, el titular del sector subrayó que esta plataforma permitirá impulsar mecanismos de financiamiento verde, fortalecer acciones de mitigación y adaptación climática, y promover la gestión integral de residuos y el aprovechamiento eficiente de los recursos, consolidando una cooperación más eficaz, corresponsable y transparente.

“Reafirmamos el compromiso de fortalecer este mecanismo como una herramienta estratégica y sostenible para enfrentar los retos ambientales del país”, sostuvo el ministro.

Asimismo, destacó que la cooperación internacional ha sido un socio clave para consolidar políticas públicas y ejecutar acciones vinculadas a la conservación de la biodiversidad y al trabajo articulado con comunidades y gobiernos subnacionales. No obstante, advirtió que persisten amenazas como la minería y la tala ilegal, que afectan los bosques y limitan oportunidades de desarrollo sostenible, por lo que se requiere una respuesta coordinada y sostenida.

En esa línea, informó que recientemente se suscribieron tres contratos con la cooperación alemana para dar continuidad a proyectos estratégicos del sector. Además, durante la sesión se acordó la conformación de grupos de trabajo temáticos y el proceso para la elección de sus co-líderes, con el fin de asegurar seguimiento técnico y cumplimiento de metas.