No ha habido repunte de fin de año para el golpeado sector tecnológico. El miércoles, el índice de referencia Nasdaq 100 –que alberga a líderes como Apple Inc., Amazon.com Inc. y Tesla Inc.– alcanzó su nivel de cierre más bajo de 2022, solo dos sesiones antes de que termine el año.

Las acciones tecnológicas han caído en desgracia este año debido a que las enormes alzas a las tasas de interés de la Reserva Federal han mermado el apetito de los inversionistas por las acciones de crecimiento, para una caída del Nasdaq 100 de 35%, su peor desempeño anual desde 2008.