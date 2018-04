Nikkei sube por esperanza de que se evite guerra comercial

Las acciones japonesas subieron el jueves, después de que Wall Street rebotó tras la liquidación provocada por la escalada del enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, enviando a la mayoría de sectores a territorio positivo.

El promedio referencial Nikkei ganó un 1,5 %, a 21.645,42 puntos, por encima de su promedio móvil de 200 días, de 21.359,22 puntos.

Wall Street rebotó desde una liquidación inicial el miércoles, después de que los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China se aliviaron algo cuando el asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, dijo que ambos países están "negociando".



El índice general Topix avanzó un 1,1 % a 1.724,61 puntos, con un alza de 28 de sus 33 subsectores.



Los fabricantes de maquinaria de precisión, compañías inmobiliarias y bancos tuvieron un desempeño destacado.



Terumo Corp mejoró un 3,9%, Canon Inc trepó un 2,3%, Mitsubishi Estate ganó un 2,3 por ciento, mientras que Mitsubishi UFJ Financial Group y Sumitomo Mitsui Financial Group avanzaron ambos un 1,9%.

El fabricante de salsa de soja Kikkoman Corp repuntó un 3,1% por esperanzas de menores costos de importación.



Los precios de la soja se desplomaron un 2,2 % después de que China anunció planes de imponer aranceles a importaciones claves estadounidenses como esta semilla oleaginosa, la carne de vacuno y el maíz en represalia por la decisión de Estados Unidos de gravar la entrada de bienes chinos por valor de US$50.000 millones.

Las Bolsas de Hong Kong, Shanghái y Shenzhen permanecen cerradas hoy por las festividades del Día de Barrer las Tumbas o Festival Qingming.