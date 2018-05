Nintendo revela planes de suscripción online para el Switch

Nintendo ha revelado los detalles del próximo servicio online de la Switch. No solo permitirá a los jugadores saltar a los juegos multijugador, sino que también abrirá una función de guardado en la nube e incluirá una amplia gama de juegos clásicos de su catálogo para descargar de forma gratuita.

A solo US$3,99 por mes, Nintendo Switch Online costará menos de la mitad de PlayStation Plus de Sony (US$9,99) cuando se lance en septiembre. Ambas compañías también ofrecen descuentos a largo plazo: US$19,99 por 12 meses en Nintendo y US$59,99 en el caso de Sony. El paquete de Nintendo incluye juegos en línea, respaldo en la nube, una aplicación para teléfonos inteligentes y ofertas especiales.

Además, ofrecerá una opción económica familiar: US$34,99 al año con acceso para hasta ocho titulares de cuentas.

FIDELIZACIÓN

De acuerdo a Bloomberg, además de los ingresos recurrentes que se esperan obtener mes a mes, Nintendo se une a Sony en cobrar para inducir lealtad.

"Apple Inc. aprendió hace años el valor de tener registrada la tarjeta de crédito de un consumidor, y empresas desde Amazon.com Inc. hasta Netflix Inc. y Spotify Technology SA se benefician desde entonces con la reducción de las fricciones en el proceso de pagos. Por ejemplo, en Netflix los usuarios pagan todos los meses sin siquiera abrir sus billeteras", se señala en un informe del portal.

DEJANDO DULCES

En Nintendo han querido ir adelantando de a pocos algunos “extras” interesantes. Los suscriptores podrán hacer una copia de seguridad de los datos guardados para la mayoría de los juegos en la nube, una que luego pueden descargar a la Switch cuando lo deseen.

Además, al igual que los servicios de PlayStation Plus y Xbox Games con Gold, Switch Online también incluirá juegos gratuitos, tal como fue mencionado anteriormente. Eso significa que en el lanzamiento los suscriptores tendrán acceso a una colección de 20 juegos de Nintendo Entertainment System (NES), incluidos Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Balloon Fight, Ice Escalador, Dr. Mario, Tenis y Fútbol.

Los otros 10 juegos de lanzamiento se revelarán más adelante. El resto de información y preguntas sobre el servicio se irán desvelando antes de la llegada prevista para el mes de septiembre.