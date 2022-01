Los precios del níquel u otros metales básicos operaban el lunes cerca de máximos en más de dos meses, impulsados por la demanda del sector de baterías de vehículos eléctricos que redujo las existencias en los almacenes autorizados en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

El níquel referencial en la LME subía un 1% a US$ 20,940 la tonelada a las 10:56 GMT, habiendo tocado la semana pasada US$ 21,165 la tonelada, el nivel más alto desde el 24 de noviembre. Por su parte, el obre a tres meses en Londres subía un 0.3% a US$ 9,681 la tonelada.

“Se están agotando las existencias de níquel en los depósitos de la LME porque se pueden usar para fabricar sulfato de níquel para las baterías de los vehículos eléctricos”, dijo Wenyu Yao, analista de ING.

La demanda de vehículos eléctricos ha sido particularmente fuerte en China, donde Volkswagen, GM, Toyota Motor Corp y Tesla están aumentando la producción.

En tanto, se espera que los recortes de producción en Europa por los altos costos de energía impulsen aumentos en los precios del aluminio, que alcanzó los 2.980 dólares la tonelada el viernes, un pico desde el 21 de octubre. El lunes, sumaba un 1.1% a US$ 2,946.5 la tonelada.

Entre otros metales básicos, el cobre a tres meses en Londres subía un 0.3% a US$ 9,681 la tonelada, mientras que el zinc sumaba 0.1% a US$ 3,537 la tonelada, el plomo ganaba 0.3% a US$ 2,286 la tonelada y el estaño avanzaba un 0.5% a US$ 40,050.