Níquel retrocede por toma de beneficios de especuladores

Los precios del níquel caían el lunes, ya que los especuladores buscaban ganancias liquidando posiciones alcistas después de que el mercado avanzó a niveles no respaldados por los fundamentos actuales de oferta y demanda.

Los precios de otros metales industriales operaban también en rojo, presionados por la firmeza del dólar y la incertidumbre sobre el crecimiento económico global y la demanda, sobre todo en China, el mayor consumidor de metales del mundo.

Los precios del níquel, usado sobre todo en la fabricación del acero inoxidable, treparon el jueves hasta su cota más elevada desde junio de 2018, tras experimentar un avance del 20% en las dos semanas previas.

A las 10:25 (GMT), el níquel para entrega a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 2,3%, a US$ 14.405 la tonelada, mientras que el contrato más comerciado del metal en la Bolsa de Futuros de Shanghai cerró con una pérdida del 3,8%, a 113.170 yuanes (US$ 16.457,50) la tonelada.

Los inventarios de níquel en la LME tocaron un nuevo mínimo desde enero de 2013, según los datos, tras haber caído cerca de un 30% en lo que va de año.

En otros metales, el zinc cedía un 0,8%, a US$ 2.406,50 la tonelada; el cobre bajaba un 0,5%, a US$ 6.038; el aluminio declinaba un 0,8%, a US$ 1.833; el plomo restaba un 1,6%, a US$ 2.018,50; y el estaño sumaba un 0,1%, a US$ 17.820.