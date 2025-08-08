Una nueva medida arancelaria de Estados Unidos a las importaciones de lingotes de oro de un kilogramo y 100 onzas está provocando una agitación en el mercado mundial de lingotes y amenaza con alterar los flujos comerciales desde Suiza y otros centros clave de refinado, informó Bloomberg Línea.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. ha aclarado que los lingotes de oro se enfrentan a aranceles y no están exentos como la industria había entendido inicialmente.

Los futuros del oro en Nueva York subieron a un máximo histórico, mientras comerciantes, analistas y ejecutivos de toda la industria se quedaban atónitos. La medida podría trastornar los flujos comerciales mundiales desde Suiza y otros centros de comercio y refinado, como Londres y Hong Kong.

El citado medio, precisó que las exportaciones de oro de Suiza se han convertido en un punto álgido en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos, después de que un aumento de los envíos a principios de este año provocara que el déficit comercial de EE.UU. con el país se disparara.

Comerciantes y analistas se afanan en comprender la situación. Si los aranceles ya están en vigor, si se aplican a todos los países o incluso cómo podrían evitarse. Otros se preguntaban si el cambio podría ser un error por parte de la CBP.

Cabe precisar que los comerciantes de lingotes habían esperado que los lingotes de oro de un kilogramo y 100 onzas estuvieran exentos de otros aranceles de Donald Trump, incluida la tasa del 39% por país que impuso Suiza.