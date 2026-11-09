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Resumen

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La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que “está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican” que Huang “ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que “está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican” que Huang “ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

La tecnológica Nvidia caía este lunes un 5% a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación abierta sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.

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