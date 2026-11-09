La tecnológica Nvidia caía este lunes un 5% a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación abierta sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.

A las 12:54 hora local de Nueva York (17:54 GMT), los títulos de la compañía, la segunda empresa más valiosa del mundo, cotizaban a 177,32 dólares, 9,32 dólares menos que al cierre de la jornada previa.

Huang admitió durante el fin de semana que tuvo un amorío con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa Megaspeed que, según reportes de inteligencia de Estados Unidos, era en realidad una espía del Gobierno de China.

La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que “está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican” que Huang “ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”.

La investigación estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según informó este lunes The New York Times, el Departamento de Comercio estaba investigando a Megaspeed por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de IA de Nvidia.

La propia empresa solicitó información sobre esta investigación al Departamento de Comercio. En el mensaje, Tim Teter, asesor jurídico general de Nvidia, afirmaba que Jeff Kessler, alto funcionario del Departamento de Comercio, había autorizado a la tecnológica a contactar con esta agencia en relación con el caso.

Funcionarios del gobierno dijeron al medio que algunos trabajadores de Comercio consideraron que la intervención de Kessler podía viciar el caso y por ello transfirieron la investigación al Departamento de Justicia.

Según el informe de inteligencia de EE.UU., Alice Huang estaba reclutada para recopilar información sobre Jensen Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de IA estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

Huang, por su parte, admitió la relación en un mensaje interno para sus empleados enviado ayer domingo: “Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, indicó, según Axios.