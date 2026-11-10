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Resumen

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Nvidia no ocupaba una posición tan baja en esta clasificación desde 2025. Foto: EFE/EPA/YONHAP
Nvidia no ocupaba una posición tan baja en esta clasificación desde 2025. Foto: EFE/EPA/YONHAP
Por Agencia AFP

El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia sigue sufriendo el martes las consecuencias del escándalo por presunto espionaje chino que implica a su CEO, Jensen Huang, y que llevó a la empresa a perder brevemente el puesto de segunda mayor capitalización bursátil del mundo.

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