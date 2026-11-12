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Resumen

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Huang, que fundó Nvidia en 1993 y dirigió durante más de tres décadas la compañía, dimitió tras admitir una relación extramatrimonial y en medio de una investigación interna sobre sus presuntos vínculos con una empresaria sospechosa de espionaje para China. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP)
Huang, que fundó Nvidia en 1993 y dirigió durante más de tres décadas la compañía, dimitió tras admitir una relación extramatrimonial y en medio de una investigación interna sobre sus presuntos vínculos con una empresaria sospechosa de espionaje para China. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP)
Por Agencia EFE

Las acciones de la tecnológica Nvidia caían un 7,45% en los primeros compases de Wall Street este jueves, después de que la compañía anunciara la salida inmediata de su cofundador, Jensen Huang, como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración.

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