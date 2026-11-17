Nvidia, compañía tecnológica de Estados Unidos y líder en la infraestructura de inteligencia artificial (IA), presentó este martes sus resultados del tercer trimestre y superó las expectativas de Wall Street, tanto en ingresos como en beneficios, ofreciendo perspectivas mucho más optimistas para el cuarto trimestre de este 2026.

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La publicación de los resultados financieros de Nvidia se da en medio de un mediático cambio de liderazgo ante la caótica salida de Jensen Huang, quien está siendo investigado -de manera interna y por autoridades de EE.UU.- tras revelarse que mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de ser espía del gobierno de China.

Según Yahoo Finance, entre julio y setiembre de este año Nvidia registró ganancias por acción de US$2,68 e ingresos de US$115.800 millones. Los analistas de Wall Street proyectaban ganancias por acción de US$2,47 e ingresos de US$109.150 millones, de acuerdo a las estimaciones del consenso de Bloomberg.

Letrero de Nvidia Corp. en el exterior de la sede de la empresa en Santa Clara, California. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg / David Paul Morris

Las acciones de Nvidia subieron alrededor de un 3,7% en la sesión postmercado (tras el cierre horario de cotización de Wall Street). Las acciones de otras empresas relacionadas con IA y vinculadas a Nvidia también subieron luego de conocerse los resultados trimestrales de la firma cofundada por Huang.

La compañía también anunció una recompra de acciones por valor de US$150.000 millones. Asimismo, para el cuarto trimestre Nvidia dijo esperar ingresos de entre US$127.400 y US$132.600 millones (los analistas anticipaban US$125.250 millones).

Edward Ludlow, conductor de Bloomberg Tech, comentó que las cifras más importante de Nvidia son sólidas y resaltó que los inversionistas estarán atentos a la hoja de ruta tecnológica que comparta Colette Kress, CEO interina de la empresa, dado que la firma tiene como objetivo lanzar al mercado una nueva generación de plataformas computacionales cada año.

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Hasta el momento, Nvidia da señales sobre el beneficio que continúa recibiendo de la creciente demanda de computación para IA; incluso a medida que aumentan los retos en torno a la empresa: el fabricante de chips se vio obligado a cambiar de liderazgo por primera vez en sus 33 años de historia y han aumentado los temores de que se desacelere su ritmo de gastos en infraestructura de IA.

La compañía estadounidense se distanció de la controversial figura de Huang la semana pasada. Además de la investigación por la relación extramatrimonial con una presunta espía china, Huang estuvo en el ojo de la tormenta por al menos otras dos relaciones extramatrimoniales que habría sostenido con trabajadoras de Nvidia en el pasado.

Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2023 que muestra al cofundador de Nvidia, Jensen Huang, hablando en una rueda de prensa. EFE/ Fazry Ismail / ARCHIVO

Cabe resaltar que Colette Kress, quien se había desempeñado como directora financiera de Nvidia por muchos años, permanecerá como líder interina hasta que la compañía nombre a un nuevo director ejecutivo. La empresa también ascendió al miembro de la junta directiva Harvey Jones al cargo de presidente, lo que marca la primera vez que Nvidia cuenta con alguien en ese puesto.

Pronunciamiento de Jensen Huang

El cofundador de Nvidia dijo este martes que estaba dispuesto a regresar al puesto más alto de la empresa si la junta directiva así lo deseaba.

El ejecutivo de 63 años destacó haber recibido muestras significativas de apoyo de personas que creen que debería regresar a la empresa, entre las cuales se encuentran personalidades como el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk.

No obstante, la junta directiva no ha estado considerando esa idea hasta la fecha.

Como director ejecutivo de Nvidia, Huang había recorrido el mundo promocionando la tecnología de la firma y la economía de la IA en general. Bloomberg enfatizó, también, que el empresario multimillonario utilizó los recursos de la empresa para invertir en una variedad de empresas emergentes, clientes y proveedores, lo que ayudó a respaldar su posición como líder en una industria que requiere un gran gasto de capital.