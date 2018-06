¿Cuánto se invertirá para atender demanda aeroportuaria en Perú?

El sector aeroportuario de América Latina y El Caribe (ALC) registró un crecimiento promedio del 8% anual en el tráfico de pasajeros en la década 2006-2015.

Es decir, el volumen de tráfico pasó de 162 millones de pasajeros-año (Mpax-año) en 2006 hasta 322 Mpax en 2015, sin efectos de doble conteo.

El sector se benefició del crecimiento económico en la región, junto con la internacionalización de las economías y la creciente demanda turística de Norteamérica y Europa, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).



Actualmente, la aviación en ALC genera un impacto económico directo de más de US$ 37.500 millones anuales y un impacto total de más de US$ 152.000 millones, representando un 5% del aporte de la industria de la aviación a escala mundial.

Además, el sector sostiene anualmente más de 4,9 millones de empleos totales, según el CAF.

INVERSIONES AEROPORTUARIAS AL 2040

El Banco de Desarrollo de América Latina presenta el estudio Análisis de inversiones aeroportuarias en América Latina al horizonte 2040.

El escenario base de las proyecciones realizadas para la región estima un crecimiento promedio del tráfico aéreo de pasajeros del 5,2% anual, pasando de los actuales 322 millones de pasajeros a 1.100 millones de pasajeros en 2040, triplicando su volumen en 25 años.

“ALC es un mercado con gran potencial de crecimiento y con menor tamaño relativo comparado con regiones más avanzadas como Norteamérica (27,5%) y Europa (30,2%)", afirmó Rafael Farromeque, especialista senior de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF y autor del informe.

Asimismo, indicó que la capacidad aeroportuaria actual alcanza los 741 millones de pasajeros (contando las salidas y llegadas, sin conteo doble), sin embargo se requerirá una capacidad de 1.727 Mpax-año hacia 2040.

Las principales inversiones deben darse en la región Andina (341 Mpax; 34,6%), Brasil (260 Mpax; 26,3%) y México (229 Mpax; 23,2%), dijo Rafael Farromeque.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Según el estudio de CAF, las inversiones estimadas para cerrar la brecha demanda-capacidad para el periodo 2016-2040 ascienden a un total de US$ 53.150 millones a precios de 2016.

Actualmente, US$ 13.000 millones se encuentran ya en ejecución de la inversión. Cerca del 50% del total de las inversiones (US$ 25.545 millones) requieren ejecutarse en la década venidera (2017-2026), debido a la alta necesidad de capacidad del sector.

Cabe destacar que más del 80% de las inversiones serán enfocadas en aeropuertos con una gestión privada.

México (US$ 16.969 millones), Brasil (US$ 11.389 millones) y Colombia (US$ 8.538 millones) concentrarán casi el 70% del total de las inversiones, debido a las proyecciones de tráfico con crecimientos significativos y por la falta de capacidad en sus principales aeropuertos.

Les siguen Perú con 10% (US$ 5.404 millones) y Chile con 6% (US$ 3.046 millones).

Las inversiones involucran más de 220 proyectos ligados a un universo preliminar de proyectos que incluye algunos proyectos ‘greenfield’, nuevas terminales, nuevas pistas, así como mejoras de capacidad en diferentes subsistemas de los aeropuertos, etc.

REGIÓN ANDINA

En el informe de CAF se precisa que en el caso de la Región Andina se han identificado un total de 70 proyectos, con un total de inversión de más de US$ 14.600 millones al año 2040.

Se estima que la mayor parte del monto de la inversión se lleve a cabo en la red aeroportuaria de Colombia, la cual demandará más del 50% de las inversiones previstas en la región, mientras que Perú requerirá más del 33% de ellas.

Los proyectos seleccionados excluyen los proyectos de ampliación de los terminales de Cali y Barranquilla, así como la construcción del nuevo Aeropuerto del Cusco debido a que la financiación ya ha sido gestionada o su consecución es inminente, según el CAF.

Los proyectos identificados en la región tienen un tamaño relativamente grande, ya que más de la mitad de proyectos (43 del total) son montos mayores a US$ 100 millones.

Colombia concentra la mayoría de los proyectos, ya que 32 de los 70 proyectos identificados están localizados en ese país, seguido de Perú con 18, Bolivia con 8, Venezuela con 6 y Ecuador con 5.

En el estudio se destaca que la inversión en terminales de pasajeros representa el 69% del total (US$ 36.931 millones), mientras que la construcción de nuevas pistas demandará una inversión de US$ 8.986 millones (17% del total).

Las inversiones en facilidades logísticas para atender carga aérea se estiman en US$ 3.127 millones, representando un 6% del total de inversiones en el sector aeroportuario de ALC a 2040.

“Las inversiones ayudarán a satisfacer la demanda de capacidad proyectada, sin embargo, ALC requiere una Agenda Estratégica Aeroportuaria 2040, a desarrollarse y desplegarse en torno a 5 ejes de actuación: gobernanza y marco legal; infraestructuras aeroportuarias; navegación aérea; conectividad aérea; y aeropuertos que estén en armonía con su entorno”, añadió Farromeque.