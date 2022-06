Los precios del oro avanzaban el lunes, respaldados por un ligero retroceso del dólar, mientras los inversores permanecen atentos a los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán esta semana y a más comentarios de funcionarios de la Reserva Federal sobre el ciclo de alzas de tasas de interés.

El oro al contado sumaba un 0,2% a US$ 1.853,89 la onza a las 10:33 GMT, después de haber caído el viernes desde un máximo de un mes de US$ 1.873,79 la onza.

MIRA | Inflación hasta mayo es la más alta en 24 años

Los futuros de oro en Estados Unidos aumentaban un 0,4%, a US$ 1.856,80 la onza.

El índice dólar perdía un 0,2%, lo que hacía que los lingotes fueran más atractivos para los tenedores de otras monedas.

“Parece que el mercado se ha detenido un poco a la espera del próximo dato que pueda ser gran impulsor (de precios)”, dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA.

“Los datos de inflación de Estados Unidos del viernes serán críticos... Si vemos otra lectura este mes que indique que la inflación está disminuyendo más lentamente de lo esperado, eso realmente podría afectar la confianza, una vez más”, explicó.

LEE TAMBIÉN | Denuncian la extracción ilegal de material de Las Bambas

Analistas encuestados esperan en su mayoría que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos marque un aumento de 0,7% en mayo, después de haber subido un 0,3% en abril.

En el frente técnico, el oro al contado podría volver a probar el umbral de resistencia de US$ 1.867 la onza, y un alza por encima de ese nivel podría conducir a un aumento de hasta US$ 1.879 la onza, según el analista de Reuters Wang Tao.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 1.8% a US$ 22,31 por onza, el paladio saltaba un 2,4% a US$ 2.022,80 por onza y platino aumentaba 1,6% a US$ 1.029,76 la onza.