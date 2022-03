El paladio se disparó el lunes hasta un máximo histórico, ya que la invasión rusa de Ucrania y las sanciones resultantes avivaron el miedo a la escasez, mientras que el oro probó la marca psicológica de los US$ 2.000 en respuesta a la demanda de activos de refugio.

A las 10:58 GMT, el paladio al contado se disparaba un 11,8% a US$ 3.357,68 por onza, camino de su mayor alza porcentual diaria desde marzo de 2020, tras haber tocado antes un récord de US$ 3.440,76.

“El paladio está reflejando una profunda escasez, y la anticipación de una mayor escasez a medida que las cosas se desarrollan en Ucrania y Rusia”, sostuvo el analista independiente Ross Norman, añadiendo que espera que el repunte de los precios continúe.

Los países occidentales han impuesto sanciones a Moscú, lo que ha hecho subir los precios de toda una serie de materias primas. Rusia representa el 40% de la producción mundial de paladio, utilizado por los fabricantes de automóviles en los convertidores catalíticos para frenar las emisiones.

El oro al contado ganaba un 1,6% a US$ 2.000,40 por onza, tras tocar antes su pico desde el 19 de agosto de 2020 a US$ 2.002,31. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 2% a US$ 2.004,90.

El alza del precio del oro refleja una mayor aversión al riesgo entre los participantes en el mercado y, dada la crisis de Ucrania, es probable que los inversores sigan buscando refugio, dijo Commerzbank.

En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 1,3% a US$ 25.99 por onza, y el platino mejoraba un 3% a US$ 1.154,44.

Con información de Reuters

