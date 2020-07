El oro reanudaba este viernes su marcha hacia los US$ 1,900, debido a que una escalada en la disputa entre Estados Unidos y China aumentaba su atractivo como refugio y sumaba fuerza a una remontada que lo ha llevado a un máximo de nueve años impulsada por el temor al impacto económico derivado del coronavirus.

La plata, en tanto, se encaminaba a cerrar su mejor semana desde 1987 con un alza de más de 17%, ayudada por las esperanzas de una reactivación de la actividad industrial, a pesar de que en la sesión perdía un 0.5% a US$ 22.61 la onza.

El oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,892.32 la onza a las 1002 GMT, luego de que el jueves tocó su mayor nivel desde septiembre de 2011 a US$ 1,897.91. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,890.90.

“Son los efectos indirectos del virus en la economía y las profundas dudas sobre si vamos a ver una recuperación en ‘V’ los que están respaldando al oro”, dijo el analista independiente Ross Norman, agregando que “el factor del miedo en torno a la disputa de Estados Unidos y China sumará combustible a las llamas, pero no durará”.

“Si la economía no muestras señales de una mejoría de calidad, podrías ver más flujos hacia el oro y este avanzaría majestuosamente a los US$ 1,922 y seguiría subiendo hacia los US$ 2,000”, agregó.

El oro, que no rinde intereses, ha subido un 24% este año, apuntalado por las bajas tasas de interés y las medidas de estímulo de los bancos centrales para revivir a sus economías, lo que beneficia al lingote que es visto como una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda.

En la más reciente crisis, China ordenó a Estados Unidos que cierre su consulado en Chengdu en represalia por la orden del cierre del consulado de Beijing en Texas.

El oro también era apoyado por la debilidad del índice dólar, que cotizaba cerca de un mínimo de dos años y se dirigía a su mayor declive semanal desde comienzos de junio.

Entre otros metales preciosos, el platino ganaba un 0.7% a US$ 911.23 la onza y el paladio trepaba un 1.5% a US$ 2,157.40.