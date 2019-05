Oro avanza por aversión al riesgo tras amenazas tarifarias de Trump contra China

Los precios del oro repuntaban el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles a los productos chinos, lo que aumentó la tensión entre ambos países e hizo que los inversores vendieran activos más riesgosos y apostaran por la seguridad del lingote.

A las 0930 GMT, el oro al contado mejoraba un 0,2% a US$ 1.281,63 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban también un 0,2% a US$ 1.283,20 la onza.

►Indemnización y reposición laboral en Perú: ¿Cómo se compara frente a otros países?



►Argentina: ¿Cómo beneficia al turismo la crisis del dólar en el país?

Trump elevó fuertemente la presión sobre China el domingo para alcanzar un acuerdo comercial al anunciar que aumentará los aranceles sobre bienes del gigante asiático valorados en US$ 200.000 millones.

Los comentarios de Trump afectaban a las acciones globales y a los precios del petróleo, al tiempo que impulsaban al yen, que junto al oro son considerados un refugio en tiempos de turbulencias geopolíticas o económicas a nivel global.

En otros metales, la plata perdía un 0,5% a US$ 14,85 por onza; el platino cedía un 0,6% a US$ 863,94 la onza; y el paladio descendía un 0,6% a US$ 1.363,40 la onza.