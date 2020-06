El precio del oro bajaba el lunes, ya que el dólar rondaba cerca de máximos de más de una semana, pero el declive era limitado por temores a una segunda ola de infecciones del coronavirus en Pekín.

A las 0929 GMT, el oro al contado cedía un 0,7% a US$ 1,718.13 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0,8% a US$ 1.722,70 la onza.

“Estamos en un patrón de espera para ver si se confirma una segunda ola, y si las economías empiezan a cerrar otra vez podríamos ver un alza del oro”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados en CMC Markets UK, quien agregó que el oro se ha depreciado ahora por la fortaleza del dólar.

Los precios del oro saltaron un 2,6% la semana pasada, la mejor desde el 10 de abril, ya que la preocupación por una posible nueva ola de casos de COVID-19 opacó las esperanzas de recuperación económica.

Pekín ha registrado decenas de nuevos casos en los últimos días, mientras que se están detectando cifras de récord de nuevas infecciones y hospitalizaciones en varios estados de Estados Unidos.

En otros metales preciosos, el paladio bajaba un 0,8%, a US$ 1.903,17 la onza; la plata restaba un 1,7%, a US$ 17,14; y el platino declinaba un 0,6%, a US$ 800,59.