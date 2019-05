Oro baja por ventas técnicas pero descenso de acciones limita pérdidas

El oro caía este jueves, presionado por ventas técnicas tras no sobrepasar esta semana la barrera de US$ 1.300, pero sus pérdidas eran limitadas por las sanciones de Estados Unidos contra la firma china de telecomunicaciones Huawei.

A las 11:41 GMT, el oro al contado caía un 0,18% a US$ 1.294,05 por onza, cotizando en un rango relativamente acotado de cerca de US$ 4. Los futuros del oro en Estados Unidos declinaban 0,2% a US$ 1.294,90 la onza.

►PBI: ¿Cuánto empleo genera el crecimiento de un punto porcentual en cada sector?



►CTS: ¿Cómo trasladar tu cuenta a otra entidad financiera?

"Hemos visto intentos de superar los US$ 1.300 y (el oro) parece enfrentar una barrera. Habrá ventas cuando llegue a ese nivel", dijo Ross Strachan, analista de Capital Economics, agregando que la tensión comercial y la preocupación por el crecimiento económico deberían seguir apuntalando al metal precioso.

El gobierno de Donald Trump prohibió el miércoles que Huawei compre tecnología estadounidense clave sin una aprobación especial y vetó sus equipos de las redes de telecomunicaciones del país por motivos de seguridad nacional.

En el frente técnico, el oro al contado probaría un nivel de resistencia a US$ 1.307, y superar ese umbral podría llevar al metal a subir hasta los US$ 1.322, dijo Wang Tao, analista técnico de Reuters.

La plata sumaba 0.1% a US$ 14,80 por onza, mientras que el platino caía un 0,4% a US$ 842,65 la onza. El paladio bajaba un 0,6% a US$ 1.336,60 por onza y ha perdido cerca de un 17% desde que llegó en marzo a su precio máximo de US$ 1.620,53.