El oro caía el miércoles, con un declive de más de 1% a un mínimo de seis semanas, ante el avance del repunte del dólar, con una confianza golpeada por la falta de estímulos adicionales para ayudar a la recuperación de la economía mundial.

A las 09:13 (GMT), el oro al contado cedía un 0,6% a US$ 1.887,35 la onza tras caer un 1,4% a US$ 1.873,01, mínimo desde el 12 de agosto, más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estadps Unidos GCv1 perdían un 1,2% a US$ 1.885,60 por onza.

Positivos datos económicos en Estados Unidos y las preocupaciones sobre el aumento de las infecciones por coronavirus en Europa y Gran Bretaña llevaron al índice dólar a un máximo de ocho semanas, atenuando el atractivo de los lingotes como alternativa al billete verde.

Los comentarios del jefe de la Fed de Chicago, Charles Evans, quien dijo que las tasas de interés podrían elevarse antes de que la inflación promedie 2%, debilitaron las expectativas inflacionarias y elevaron los rendimientos reales de Estados Unidos.

El oro se considera a menudo como una cobertura contra la inflación y el debilitamiento de la moneda.

La plata perdía un 3,3% a US$ 23,62 la onza, tras caer a un mínimo de casi dos meses de US$ 23,04 a principios de la sesión.

El platino bajaba un 0,6% a US$ 861,39 la onza, tocando anteriormente su nivel más bajo desde el 21 de julio a US$ 845,50 y el paladio subía un 0,9% a US$ 2.240,60 por onza.