Los precios del oro caían levemente el martes, debido a que el fin de los confinamientos para contener al coronavirus en muchos países generaba esperanzas de una recuperación económica e impulsaba a los mercados bursátiles, aunque las tensiones entre Estados Unidos y China por Hong Kong limitaba las pérdidas.

El oro al contado caía un 0,2% a US$ 1.725,25 la onza a las 1046 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0,6% a US$ 1.724,60.

“Estamos viendo que las acciones de Estados Unidos rompen niveles claves al alza, así que eso está sumando algo de presión de venta al oro, que de por otra parte ha sido respaldado por los recientes problemas geopolíticos relacionados a Hong Kong”, dijo el analista Ole Hansen de Saxo Bank.

“Ahora, no hay un motor clave como ese para el oro y eso básicamente aumenta el riesgo de una corrección o un renovado período de consolidación”, agregó.

Las acciones europeas operaban cerca de un máximo de 11 semanas, mientras que los futuros de las acciones en Estados Unidos ganaron un 2% y rompieron una importante barrera a medida que las empresas a nivel global iniciaban una reapertura gradual luego de meses de confinamiento.

Sin embargo, el oro recibía un respiro gracias a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China por una nueva ley de seguridad que será aplicada en Hong Kong.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, advirtió que la legislación propuesta podría llevar a sanciones de Washington contra Hong Kong y China, y amenazaría el estatus de la ciudad como centro financiero.

Entre otros metales preciosos, el paladio cedía un 2% a US$ 1.950,97 la onza y el platino caía un 0,4% a US$ 835,31, mientras que la plata ganaba un 0,8% a US$ 17,33.