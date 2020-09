El oro tocó un mínimo de dos semanas el lunes, afectado por una apreciación del dólar, en una semana en que los inversores estarán atentos a los discursos de las autoridades de la Reserva Federal en busca de pistas sobre más medidas de estímulo para revivir una economía golpeada por el coronavirus.

A las 09:46 GMT, el oro al contado perdía un 1%, a US$ 1,930.36 la onza, tras haber declinado hasta su mínimo desde el 9 de septiembre, a US$ 1,928.14.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 1.3%, a US$ 1,936.90 la onza.

“Se espera que continúe el tira y afloja entre el dólar y el oro hasta que haya un gran cambio en el apetito por el riesgo a nivel mundial, o si los inversores pueden lograr un mayor entendimiento sobre el panorama de la política monetaria en Estados Unidos”, dijo Han Tan, analista de mercado de FXTM.

El índice dólar, que compara al billete verde con seis destacadas monedas, mejoraba un 0,4%, encareciendo el lingote a los tenedores de otras divisas.

Los inversores esperan ahora los discursos de varios integrantes del comité de la Reserva Federal (Fed), incluido el presidente Jerome Powell, que comparecerá frente a comisiones del Congreso esta semana.

En otros metales preciosos, la plata bajaba casi un 2%, a US$ 26.24 la onza; el platino restaba un 0.9%, a US$ 919.68; y el paladio retrocedía un 1.4%, a US$ 2,324.06.