Los precios del oro revertían su tendencia el jueves y bajaban desde máximos de más de dos semanas, ya que el atractivo del lingote disminuía ante el alza del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la fortaleza del dólar.

El oro al contado cedía un 0,3%, a US$ 1.738,90 la onza, a las 09:21 (GMT), tras haber tocado su pico desde el 1 de marzo, a US$ 1.755,25 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,5%, a US$ 1.734,80.

Georgette Boele, analista de ABN Amro, dijo que el dólar se está recuperando porque el rendimiento de los bonos ha saltado en varios puntos básicos.

“El oro realmente está bajo presión por este asunto”, declaró. “Si el dólar gana más terreno, el oro caerá hacia el área de US$ 1.700 la onza”, sostuvo.

Los retornos de la deuda referencial a 10 años en Estados Unidos avanzaron a 1,74% por primera vez desde enero del 2020, lo que ayudó al dólar a distanciarse de un mínimo de dos semanas.

El aumento de los retornos eleva el costo de oportunidad de invertir en el metal amarillo, que no rinde intereses.

La Reserva Federal dijo el miércoles que la economía estadounidense está en vías de anotar su expansión más acelerada en casi 40 años, aunque mantuvo su promesa de una política monetaria ultralaxa a pesar de las expectativas de presiones inflacionarias.

Entre otros metales preciosos, el paladio sumaba un 1,5%, a US$ 2.606,40 la onza, extendiendo la racha alcista hasta su máximo nivel desde el 2 de marzo de 2020. La plata perdía un 0,2%, a US$ 26,28 la onza, y el platino bajaba un 0,1%, a US$ 1.211,83 la onza.