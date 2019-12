Los precios del oro caían este lunes, debido a que los inversores optaron por activos de mayor riesgo ante el alza del dólar y señales de crecimiento económico en China, luego de reportes que mostraron que el sector industrial local se expandió.

El oro al contado perdía un 0,5%, a US$ 1.456,70 la onza, a las 0802 GMT, luego de tocar su mayor nivel desde el 22 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0,7%, a US$ 1.463.

La inesperada expansión de la actividad en fábricas durante noviembre en la segunda mayor economía mundial y el mayor consumidor de oro impulsó a los inversores a optar por el mercado bursátil.

“Los datos positivos sobre China crean optimismo de que el mercado chino esté mejorando, lo que da confianza a la gente confianza para invertir en activos de mayor riesgo y, a su vez, reduce la demanda del oro como refugio”, dijo Hareesh V, jefe de investigación de materias primas en Geojit Financial Services.

La demanda de los inversores por el oro fue golpeada también por la apreciación del dólar, que vuelve más costosas a las materias primas que cotizan en la moneda para los compradores que usan otras divisas.

La incertidumbre en torno a la resolución de la disputa comercial de 17 meses entre Estados Unidos y China ha apuntalado al oro, luego de que reportes dijeron que un acuerdo preliminar se estancó debido a una ley estadounidense que apoya a los manifestantes en Hong Kong y por las demandas de Beijing de que Washington retire sus aranceles como parte del pacto inicial.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 1%, a US$ 16,85 la onza, el platino perdía un 1,3%, a US$ 888,50, y el paladio cedía un 0,2%, a US$ 1.838.