Los precios del oro bajaban el jueves después de tocar máximos de cuatro meses en la sesión anterior, cuando conversaciones de miembros de la Reserva Federal sobre cambios a la política monetaria de Estados Unidos impulsaron al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro.

A las 09:36 (GMT), el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1.868,52 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.7% a US$ 1,869.10 dólares.

Las minutas de la Fed publicadas el miércoles mostraron que “varios” funcionarios pensaron que si la recuperación se mantiene, podría ser apropiado “comenzar a discutir un plan para ajustar el ritmo de las compras de activos”.

La charla sobre la reducción ha tenido un impacto en la confianza en los mercados del oro, dijo Georgette Boele, analista de ABN Amro.

“Ahora estamos en niveles de resistencia cruciales desde un punto de vista técnico (...), todavía esperamos un dólar más alto y rendimientos reales moderadamente más altos, lo que debería empujar al oro a la baja nuevamente”, agregó.

Los precios del oro treparon más de un 1% el miércoles a su nivel más alto desde el 8 de enero, pero recortaron la mayoría de las ganancias cuando el índice dólar rebotó desde un mínimo de casi tres meses y el retorno del bono del Tesoro a 10 años se disparó tras las minutas de la Fed.

El oro al contado puede volver a probar una resistencia de US$ 1,893 la onza, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

El paladio cedía un 0.8% a US$ 2,487.31 por onza, la plata bajaba un 0.7% a US$ 27,55 y el platino subía un 0.6% a US$ 1.198.