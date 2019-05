Oro cae por mejoría de acciones globales pero se encamina a avance semanal

El precio del oro bajaba este viernes, en una jornada en la que los mercados bursátiles mundiales recuperaban su impulso ante una mayor debilidad del dólar y renovadas esperanzas de una rebaja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED), lo que mantenía al metal precioso en camino a cerrar la semana al alza.

A las 1101 GMT, el oro al contado cedía un 0,1%, a US$ 1.281,62 por onza, tras llegar a subir un 1,1% en la sesión previa, tocando un pico de una semana de US$ 1.287,23. El metal ha trepado cerca de un 0,4% esta semana.

Los futuros del oro para junio en Estados Unidos, perdían un 0,3%, a US$ 1.281 la onza.

Las acciones mundiales subían y los precios del crudo se recuperaban de las duras caídas de esta semana, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró esperanzas de progresos en la pugna comercial entre Washington y Beijing.

El atractivo del lingote se vio incrementado por el desempeño del índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas y se alejaba de sus máximos de dos años tras débiles datos de la actividad manufacturera en Estados Unidos.

"Creo que los débiles datos aumentan el riesgo de quedar detrás de la curva y de un recorte de tasas. Ahí es potencialmente donde veríamos el próximo movimiento alcista del oro, cuando los mercados se vuelven más agresivos sobre las bajadas de los tipos en Estados Unidos", dijo Ole Hansen, estratega de materias primas de Saxo Bank.

Cuatro funcionarios de la FED dijeron el jueves que la reciente escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está creando incertidumbres para los negocios y podría amenazar al crecimiento económico.

Entre otros metales preciosos, la plata cedía un 0,4% a US$ 14,53 la onza, el paladio mejoraba un 1,9% a US$ 1.335,75, en camino a un avance semanal del 1,8%, su primero en cuatro semanas; y el platino trepaba un 1,6% a US$ 806,25, tras tocar su mínimo desde el 15 de febrero en la víspera.

Fuente: Reuters