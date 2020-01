Los precios del oro bajaban el viernes, ya que los inversores intentaban determinar la severidad del nuevo coronavirus surgido en China luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió no declarar al brote como una emergencia internacional.

El oro al contado perdía 0,25% a US$ 1.559,26 la onza a la 0928 GMT e iba camino a anotar una ganancia de 0,2% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos caían 0,45% a US$1.558,3 la onza.

“No hay suficiente información en las calles todavía como para saber que tenemos una situación negativa o fuera de control que requiera una fuerte alza del oro”, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercados de OANDA.

“Además estamos en vísperas del Año Nuevo Lunar, así que hay una actividad muy reducida antes de un periodo de vacaciones en toda Asia, con acciones que están subiendo, resultados corporativos estables y positivos datos en Estados Unidos que pesan sobre el oro”, explicó.

Las bolsas de Asia subieron después de que el jueves la OMS declaró que el nuevo virus en China no constituye aún una emergencia internacional.

Sin embargo, a los inversores les sigue preocupando la propagación del virus durante las festividades del Año Nuevo Lunar, un periodo clave para la industria del transporte en que además se eleva la demanda de oro en la región.

El oro al contado podría retroceder hasta el rango de US$ 1.551-1.554 la onza, dijo a Reuters el analista técnico Wang Tao.

Entre otros metales preciosos, el paladio cedía 0,8% a US$ 2.441,04 la onza, mientras que la plata bajaba 0,1% a US$ 17,77 la onza y el platino subía 0,2% a US$ 1.003,53 la onza.