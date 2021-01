Los precios del oro bajaban el jueves, ya que los inversores optaban por la relativa seguridad del dólar americano, en medio de una fuerte aversión al riesgo y luego de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos expresara preocupación por el lento ritmo de la recuperación económica.

El oro al contado cedía 0,1% a US$ 1.841,50 la onza a las 10:12 a.m. (GMT). Los precios del lingote disminuyeron el miércoles hasta US$ 1.830,80 la onza, su menor nivel desde el 18 de enero. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0,2% a US$ 1.840,50 la onza.

“La reunión de la Fed de ayer no tuvo un impacto positivo en el oro porque, antes y después del comunicado, el dólar se fortaleció a medida que aumentaba la demanda de refugio en la moneda por preocupaciones sobre los mercados financieros”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

El índice dólar ganaba 0,1% el jueves y operaba cerca de máximos de una semana, después de una aguda liquidación de acciones globales que derivó en una caída de Wall Street hasta su menor nivel en tres meses. Las acciones europeas cerraron el miércoles en mínimos de un mes.

La Fed dijo que el ritmo de recuperación de la economía y la creación de empleos de Estados Unidos se había moderado en los últimos meses, pero mantuvo los actuales niveles de tasas de interés y dejó sin cambios su programa de compras de bonos.

La demora en la aprobación de un nuevo paquete de estímulos por el coronavirus en Estados Unidos por US$ 1,9 billones también pesaba sobre el oro.

Sin embargo, si las acciones continúan cayendo, los compradores se aferrarán a la seguridad del oro eventualmente, dijo Harshal Barot, consultor y analista de Metals Focus.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía 0,1% a US$ 25,26 la onza; mientras que el platino cedía 0,5% a US$ 1.059,79 la onza; y el paladio caía 0,1% a US$ 2.031,32 la onza.